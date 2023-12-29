Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Кабмин на заседании 29 декабря утвердил состав наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность", сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
В состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" вошли:
- Алексей Гончарук, который в период с 2019-2020 годы занимал должность премьер-министра Украины. Гончарук также является главой наблюдательного совета ОО "Аэроразведка".
- Тимофей Милованов - президент Киевской Школы Экономики и бывший Министр экономики. Милованов также бывший председатель наблюдательного совета УкрОборонПрома.
- Сергей Коновец - бывший член Наблюдательного совета Укрэксимбанка и правления НАК Нафтогаз Украины. Кроме того, Коновец является членом наблюдательного совета ООО "Оператор ГТС Украины".
- Давид Ломджария - член наблюдательного совета Укрзализныци. Ранее ЭП отмечала, что Ломджария является исполнительным директором в "Iberia Group", управляющий партнер "Four Seas Trading" и председатель наблюдательного совета "SunEnergy Bank" (все эти компании расположены в Грузии).
- Линди Смит - президент и СЕО Оборонно-промышленной коалиции Аризоны (AZDIC).
"Это мощная команда профессионалов, с огромным опытом и экспертизой. Я уверен, что вместе с Германом Сметаниным новый наблюдательный совет успешно продолжит трансформацию Укроборонпрома в прозрачный европейский оборонный холдинг", - добавил Камышин.