Минобороны выиграло суд у иностранного поставщика экипировки для ВСУ

Министерство обороны Украины выиграло международный арбитраж с иностранным поставщиком, у которого заказали экипировку для украинских защитников, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Минобороны в Facebook.

По информации ведомства, еще в начале полномасштабного вторжения у поставщика заказали берцы и бронежилеты.

Берцы передали летом 2022 года с нарушением сроков поставки. А бронежилеты поступали на протяжении лета-зимы 2022 года, но тоже с нарушением. Они не проходили баллистические испытания. Поэтому украинское ведомство не приняло товар.

После этого Минобороны потребовало у поставщика вернуть средства за некачественный товар и заплатить штрафные санкции. Поставщик отказался.

Юридическая служба Минобороны подала иск в международный арбитраж о взыскании стоимости непоставленных бронежилетов, штрафных санкциях и процентах годовых.

"Арбитражный трибунал вынес решение - удовлетворить иск Министерства обороны. Общая сумма удовлетворенных требований составляет более 27 миллионов долларов США (что является эквивалентом более одного миллиарда гривен)" , - уточнили в ведомстве.

Это самая большая сумма со всех арбитражей, которые ведет сейчас Минобороны.

Согласно решению арбитража, проценты годовых продолжают начисляться на цену непоставленного товара до момента погашения задолженности.

Задержание одного из самых больших поставщиков Минобороны

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Государственного бюро расследований поймали на взятке львовского бизнесмена, который является одним из самых больших поставщиков Минобороны.

Он пытался дать взятку одному из руководителей ГБР. Взамен бизнесмен требовал, чтобы ему вернули имущество, которое изъяли у подконтрольных компаний.