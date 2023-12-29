В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек

В результате ракетного удара по Киеву во время массированной атаки россиян на Украину, состоявшейся утром 29 декабря, обнаружено уже 9 жертв, но поиски еще продолжаются, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают начальник КГВА Сергей Попко, городской глава Киева Виталий Кличко, ГСЧС Украины.

"По состоянию на 18:00 из-под завалов складского помещения в Щевченковском районе спасли 8 пострадавших. И достали 9 тел погибших. Поиск людей под завалами продолжается".

Перед тем Попко сообщил, что по состоянию на 17:50 в Киеве было 8 погибших и 30 пострадавших.

Еще раньше Кличко сообщал о 7 погибших: тогда тела еще трех погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.