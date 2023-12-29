В ЕС обнародовали данные о переданной Украине помощи в 2023 году

В Европейской комиссии сегодня, 29 декабря, обнародовали данные о предоставленной Украине помощи гуманитарного, финансового, политического и иного характера в 2023 году, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter (X) Еврокомиссии.

В заявлении отмечается, что поддержка Украины со стороны ЕС "как никогда сильна".

"Захватническая война России продолжает наносить разрушения Украине. Мы едины в нашей непоколебимой поддержке Украины, усиливая политическую, гуманитарную, финансовую и военную поддержку страны в 2023 году" , - говорится в публикации.

В Еврокомиссии рассказали, что помощь Украине со стороны блока включает:

Политическая поддержка

согласование ЕС открыть переговоры о вступлении с Украиной,

возобновление приостановления всех пошлин на украинский экспорт,

подписание ассоциации Украины к Программе единого рынка,

экспорт из Украины через "пути солидарности" ("зерновой коридор") составил более 110 миллионов тонн зерна и других товаров.

Гуманитарная поддержка

выделение 200 миллионов евро в 2023 году на программы гуманитарной помощи,

доставка 98 тысяч тонн натуральной помощи,

предоставление 88 миллионов евро и более 370 автобусов для помощи в обеспечении безопасного доступа к образованию,

продолжение действия Директивы о временной защите беженцев до марта 2025 года.

Финансовая поддержка

предоставление пакета поддержки в размере 18 миллиардов евро в 2023 году - это в дополнение к выделенным в прошлом году 7,2 миллиарда евро,

выделение 40,6 млрд евро с начала широкомасштабного вторжения РФ для поддержания общей устойчивости Украины.

В Еврокомиссии также добавили, что продолжат оказывать Украине поддержку "столько, сколько потребуется".

Вопрос выделения 50 млрд евро от ЕС

Напомним, в прошлом году в Евросоюзе предложили выделить для Украины 50 млрд евро до 2027 года. Чтобы такое решение одобрили, нужно согласие абсолютно всех стран, однако во время последнего заседания Венгрия наложила вето.

Вопрос помощи Украине будет рассматриваться на отдельном саммите ЕС в начале февраля. Страны-члены блока также рассматривают возможность лишить Венгрии права голоса, чтобы одобрить финансирование.

Как рассказывал ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ЕС в конце концов одобрит финансирование с Будапештом или без. Он уверен в том, что Украина все же получит помощь, несмотря на то, что термины "висят в воздухе".

Недавно представитель Федерального министерства иностранных дел Германии заявил, что ЕС продолжит поддерживать Украину, несмотря на противодействие со стороны Венгрии. Другие страны-члены могут действовать даже без Будапешта.