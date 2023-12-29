Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после российской атаки

После массированной российской атаки на Украину в ночь на 29 декабря министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил об отправке Киеву "сотни зенитных ракет" для британских систем ПВО, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Гранта Шаппса в Twitter (X).

Глава британского Минобороны назвал последнюю волну ударов РФ "отчаянной и тщетной попыткой восстановить динамику после катастрофической потери сотен тысяч призывников" и накануне унижения Путина из-за начала третьего года его "трехдневной войны".

Шаппс подчеркнул, что Путин ошибается, "надеясь, что ему удастся вырвать победу из пасти поражения".

"Мы продолжаем стоять на защите Украины. Именно поэтому сегодня мы отправляем сотни зенитных ракет для пополнения британских систем противовоздушной обороны, способных с невероятной точностью сбивать российские беспилотники и ракеты. Подрыв Украиной российского Черноморского флота доказал, что Украина все еще борется за победу в этой борьбе. И сегодняшний пакет противовоздушной обороны посылает неоспоримый сигнал на фоне российского варварства о том, что Великобритания остается абсолютно преданной поддержке Украины" , — подчеркнул он.

The UK is moving rapidly to bolster Ukraine’s air defence, in the wake of Putin’s murderous air strikes.Hundreds of British made air defence missiles are being sent to ensure @Ukraine has what it needs to defend itself from Putin’s barbaric bombardment. #SlavaUkraini pic.twitter.com/eoJ1pQPpe7 — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 29, 2023

Как сообщалось, Россия выпустила по Украине в ночь на 29 декабря и утром 158 средств воздушного поражения, 144 из которых были сбиты.

На массированную атаку по Украине Кремль потратил не менее 1,283 млрд дол.