Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей отказался от вступления страны в организацию БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении BBC.

В письме к лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки Милей отметил, что пересмотрел решение предыдущего правительства. Глава государства добавил, что хотя он не считает "подходящим" для Аргентины полноправное членство в БРИКС, но все же привержен укреплению двусторонних связей, в частности с целью увеличения торговли и инвестиционных потоков.

Отметим, Аргентину должны были принять в БРИКС 1 января вместе с Египтом, Ираном, Эфиопией, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как сообщалось, 10 декабря президент Владимир Зеленский встретился с лидером Аргентины Хавьером Милеем, а также присутствовал на его инаугурации.

По словам Зеленского, Аргентина может способствовать объединению Латинской Америки вокруг Украины и играть ведущую роль в реализации украинской мирной формулы.