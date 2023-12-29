МВД сообщает о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 19:30 известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате российского массированного удара 29 декабря, сообщает Украинская правда.
Об этом он рассказал в Facebook.
"53 человека сегодня спасли наши титаны из ГСЧС. 8 из спасенных достали из-под завалов".
"По состоянию на данный момент известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате утреннего массированного удара России по территории Украины".
Министр также поблагодарил каждого и каждого, кто сегодня спасал, помогал и заботился о пострадавших.
Что предшествовало:
- В ночь на 29 декабря Россия нанесла самый массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
- По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения. ПВО удалось уничтожить 114 из 158 воздушных целей врага.
- В Офисе президента ранее сообщали о 26 погибших, более 120 раненых.