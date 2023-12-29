МВД сообщает о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 19:30 известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате российского массированного удара 29 декабря, сообщает Украинская правда.

Об этом он рассказал в Facebook.

"53 человека сегодня спасли наши титаны из ГСЧС. 8 из спасенных достали из-под завалов".

"По состоянию на данный момент известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате утреннего массированного удара России по территории Украины".

Министр также поблагодарил каждого и каждого, кто сегодня спасал, помогал и заботился о пострадавших.

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