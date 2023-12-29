Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 29 декабря после массированной российской ракетной атаки отметил, что Украина ответит за каждый удар и важно, чтобы мир отреагировал на этот террор, сообщает Украинская правда.

Президент сообщил, что более 100 частных домов разрушены или повреждены, 45 многоэтажек, школы, две церкви, больницы, роддом, много торговых и складских помещений.

Он отметил, что воины ПВО сделали многое, с учетом того, что российские террористы специально пытались обойти защиту. Зеленский заверил, что его команда продолжает работать над усилением ПВО.

"Важно, чтобы мир отреагировал на это очередное проявление террора. Многие лидеры сегодня уже заявили о поддержке Украины и украинцев, и я благодарен каждому. И особенно тем, кто помог нашему государству ПВО".

Также президент поблагодарил спасателей, полицейских и всех, кто задействован и поддерживает людей.

"Обязательно ответим российским террористам на каждый удар. Террор никогда не выигрывает у людей. Более 600 наших спасателей задействованы в помощи, в разборе завалов, много техники. Работа будет продолжаться круглосуточно".

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