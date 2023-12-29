Байден прокомментировал массированный российский обстрел Украины

Президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, отметил необходимость Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева, сообщает Европейская правда.

Заявление Байдена опубликовал Белый дом.

Американский президент подчеркнул, что обстрелы РФ – "суровое напоминание миру, что после почти двух лет этой разрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и подчинить ее народ. Его необходимо остановить".

Он напомнил о помощи США и союзников, которая помогла усилить противовоздушную оборону Украины и уберечься от поражения многими ракетами и беспилотниками.

"Но если Конгресс не примет срочные меры в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы противовоздушной обороны, которые нужны Украине для защиты своего народа. Конгресс должен активизироваться и действовать без каких-либо дальнейших проволочек", – подчеркнул Байден.

Президент США добавил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину влияет на весь НАТО, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений.

"Путин не только пытается уничтожить Украину, он также угрожает некоторым нашим членам НАТО. Когда диктаторам и автократам позволяют грубо вести себя в Европе, возрастает риск того, что Соединенные Штаты будут непосредственно втянуты в это", – считает он.

В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. По последним данным, погибли по меньшей мере 30 человек, более 160 получили ранения.

Обстрел осудил ряд европейских стран.

Глава МИД Дмитрий Кулеба на этом фоне обсудил с топ-дипломатом ЕС Жозепом Боррелем поставки Украине систем ПВО и военные приоритеты на 2024 год.