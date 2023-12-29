Close button
Новогодняя распродажа подписок!Межбанк от 916 грн. в месяц
Версия PRO от 108 грн. в месяц
Купить доступ Вход

Воздушные силы зафиксировали российские "Шахеды" на юге Украины (Обновлено)

Воздушные силы зафиксировали российские "Шахеды" на юге Украины (Обновлено)
Фото: Telegram

Вечером 29 декабря российская армия запустила на территорию Украины ударные БПЛА, летящие на юге, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

"Шахеды" наблюдаются на границе Одесской и Николаевской области в Северо-Западном направлении".

В 22:04 военные предупредили об угрозе Винницкой и Кировоградской областях. "Шахеды" также наблюдаются в Николаевской области в направлении Одесской области.

Новости

Популярные темы форума

analytics