Воздушные силы зафиксировали российские "Шахеды" на юге Украины (Обновлено)
Вечером 29 декабря российская армия запустила на территорию Украины ударные БПЛА, летящие на юге, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
"Шахеды" наблюдаются на границе Одесской и Николаевской области в Северо-Западном направлении".
В 22:04 военные предупредили об угрозе Винницкой и Кировоградской областях. "Шахеды" также наблюдаются в Николаевской области в направлении Одесской области.