Китай назначил нового главу Минобороны: Bloomberg объяснил выбор Пекина

В Китае сегодня, 29 декабря, назначили новым министром обороны ветерана военно-морского флота Дун Цзюня. Кадровое решение Пекина может способствовать возобновлению военных переговоров с США на высшем уровне, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Назначение Дун Цзюня положило конец неделям спекуляций относительно того, кто вступит в должность после увольнения в октябре без объяснения причин тогдашнего главы Минобороны КНР Ли Шанфа, в отношении которого действуют американские санкции.

Впервые новым министром обороны Китая стал именно военнослужащий. Он пока не входит в состав Центральной военной комиссии.

Добавим, что начальник отдела объединенного штаба комиссии Лю Чжэньли ранее считался главным претендентом на должность главы Минобороны Китая.

Кадровые чистки в китайской армии

Это произошло на фоне волны кадровых чисток в Народно-освободительной армии Китая в этом году. Так, летом два высших руководителя были внезапно отстранены из секретных ракетных сил, из которых ранее были избраны министры обороны КНР.

Кроме того, на этой неделе три руководителя высшего звена китайских оборонных поставщиков, производящих ракеты, были исключены из высшего консультативного органа Коммунистической партии Китая.

Также из законодательного органа были исключены 9 военных депутатов, в том числе бывший командующий ВВС Дин Лайханг.

Чем объясняют назначение

По мнению научного сотрудника Глобального китайского центра Атлантического совета, продвижение Дун Цзюня является признаком того, что Пекин очертил Южно-Китайское море "как новую приоритетную область геополитического противостояния между Китаем и США".

В публикации отмечается, что сегодняшнее назначение главы Минобороны КНР поможет сгладить ситуацию с возобновлением военных переговоров на высшем уровне между Пекином и Вашингтоном. Они были поставлены на паузу после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань в прошлом году.

Как рассказал журналистам высокопоставленный военный чиновник США на условиях анонимности, данные переговоры возобновятся уже в январе.

Переговоры военных США и Китая

Напомним, в прошлом месяце глава КНР Си Цзиньпин посетил США, где он провел встречу со своим коллегой Джо Байденом. Одной из тем обсуждений между лидерами стало возобновление контактов на уровне военных. Они пришли к согласию, что такие переговоры необходимо возобновить.

В ноябре глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что США были озабочены отсутствием контактов на уровне топ-военных с Китаем.

А 21 декабря в Пентагоне заявили, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун провел переговоры с генералом армии КНР Лю Чжэньли. Диалог на таком уровне между странами состоялся впервые за полтора года.