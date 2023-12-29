На уничтоженном "Новочеркасске" погибло 74 моряка, еще 27 были ранены
Активисты "Кибер Сопротивления" получили в доступ к письму, которое подтверждает, что на российском десантном корабле "Новочеркасск", которое украинские защитники уничтожили 26 декабря, погибли 74 российских моряка, еще 27 были ранены, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на перехваченное письмо.
В письме главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов предлагает объявить траур в городе Новочеркасске в связи со смертью 74 россиян.
Письмо удалось перехватить благодаря контролю почтового ящика пропагандистки из телепроекта "НАШИ" на канале "Россия 1" Ксении Гончаровой (Шачин).
Что предшествовало:
- Около 3 часов ночи 26 декабря в районе Феодосии в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Сообщалось, что подорвали корабль якобы с иранскими боеприпасами, в порту возник пожар.
- Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские защитники подорвали в оккупированной Феодосии российский большой десантный корабль "Новочеркасск".
- Позже стало известно, что БДК "Новочеркасск" уничтожили крылатыми ракетами с тактической авиации Воздушных Сил.
- Российские СМИ сообщали, что как минимум 19 российских моряков ранены, а 33 числятся пропавшими без вести после удара ВСУ по десантному кораблю.