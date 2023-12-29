На уничтоженном "Новочеркасске" погибло 74 моряка, еще 27 были ранены

Активисты "Кибер Сопротивления" получили в доступ к письму, которое подтверждает, что на российском десантном корабле "Новочеркасск", которое украинские защитники уничтожили 26 декабря, погибли 74 российских моряка, еще 27 были ранены, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на перехваченное письмо.

В письме главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов предлагает объявить траур в городе Новочеркасске в связи со смертью 74 россиян.

Письмо удалось перехватить благодаря контролю почтового ящика пропагандистки из телепроекта "НАШИ" на канале "Россия 1" Ксении Гончаровой (Шачин).

Что предшествовало: