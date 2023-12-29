В Белгороде прогремела серия мощных взрывов, есть погибший и пострадавший

В Белгороде и Белгородской области РФ поздно вечером 29 декабря прогремела серия мощных взрывов. Представители местных властей заявили об одном погибшем и пострадавшем, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

По словам российского чиновника, над Белгородом и районом сработала система ПВО и было "сбито несколько воздушных целей на подлете к городу".

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, один погибший и один пострадавший" , — написал он и добавил, что информация уточняется.

Между тем, росСМИ и местные Telegram-каналы сообщают о падении обломков на авто и различные сооружения, в частности в Белгороде. Также озвучивается предположение об обстреле из реактивных систем залпового огня.

В местном Telegram-канале сообщили, что в Белгороде прозвучало более 20 "хлопков".

Позже в Министерстве обороны РФ заявили, что средства ПВО якобы уничтожили 13 снарядов РСЗО над Белгородской областью.

Вину за этот обстрел ведомство страны-агрессора традиционно возлагает на Украину.

"Местные жители насчитали 24 взрыва в небе. На местах работают оперативные службы" , — говорится в публикации Mash.

Между тем в Сети распространяются кадры со взрывами в небе и результатами "прилетов".

Также жители Белгорода публикуют в соцсетях кадры, вероятно, обломков сбитых объектов в небе над городом.

Сообщается также, что в городе есть попадание в частный дом.

Российское медиа Baza сообщает, что после взрыва в городе исчезло водоснабжение на некоторых улицах.

Напомним, ночью и утром 29 декабря российские войска атаковали Украину ракетами и дронами. Всего оккупанты запустили по Украине 158 ракет и дронов. Из них 114 были уничтожены украинскими военными. Попадание фиксировали в Киеве и ряде областей.

Эту атаку назвали одним из самых массированных воздушных ударов по территории Украины. Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия била "почти всем, что имеет в своем арсенале" : "кинджалами", С-300, крылатыми ракетами, БпЛА, стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505.

По состоянию на вечер 29 декабря известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате массированного удара.

На атаку по Украине 29 декабря Кремль потратил не менее 1,283 млрд дол.