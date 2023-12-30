ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия не остановится и продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине, как это произошло 29 декабря, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

Утром 29 декабря российские войска совершили крупнейшую серию ракетных и беспилотных ударов по Украине с момента начала полномасштабного вторжения.

В отчете отмечается, что серия ударов, которую российские войска нанесли 29 декабря, похоже, является кульминацией нескольких месяцев российских экспериментов с различными комбинациями беспилотников и ракет, а также попыток испытать украинскую противовоздушную оборону.

Аналитики напоминают, что за последние несколько месяцев российские войска провели серию ракетных и беспилотных ударов различного масштаба, используя различные комбинации беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

По оценке ISW от 21 октября, российские силы, вероятно, диверсифицируют сочетание ракет, планерных бомб и беспилотников, используемых в ударных сериях, чтобы найти слабые места в украинской ПВО и оптимизировать ударный пакет, подобный тому, который российские силы запустили 29 декабря.

Россия, вероятно, намеренно накапливала разнообразные ракеты в течение осени и начала зимы 2023 года, чтобы создать более мощную ударную серию и применить уроки, полученные во время недавних разведывательных и зондирующих миссий, а именно использование дронов "Шахид" для обхода украинской системы ПВО, а также использование ракет для нанесения максимального ущерба намеченным целям.

Эксперты отмечают, что Россия будет продолжать наносить широкомасштабные удары по Украине, пытаясь подорвать украинский моральный дух и способность Украины поддерживать свои военные усилия против России.

Ключевые выводы ISW за 29 декабря: