ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия не остановится и продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине, как это произошло 29 декабря, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет ISW.
Утром 29 декабря российские войска совершили крупнейшую серию ракетных и беспилотных ударов по Украине с момента начала полномасштабного вторжения.
В отчете отмечается, что серия ударов, которую российские войска нанесли 29 декабря, похоже, является кульминацией нескольких месяцев российских экспериментов с различными комбинациями беспилотников и ракет, а также попыток испытать украинскую противовоздушную оборону.
Аналитики напоминают, что за последние несколько месяцев российские войска провели серию ракетных и беспилотных ударов различного масштаба, используя различные комбинации беспилотников, крылатых и баллистических ракет.
По оценке ISW от 21 октября, российские силы, вероятно, диверсифицируют сочетание ракет, планерных бомб и беспилотников, используемых в ударных сериях, чтобы найти слабые места в украинской ПВО и оптимизировать ударный пакет, подобный тому, который российские силы запустили 29 декабря.
Россия, вероятно, намеренно накапливала разнообразные ракеты в течение осени и начала зимы 2023 года, чтобы создать более мощную ударную серию и применить уроки, полученные во время недавних разведывательных и зондирующих миссий, а именно использование дронов "Шахид" для обхода украинской системы ПВО, а также использование ракет для нанесения максимального ущерба намеченным целям.
Эксперты отмечают, что Россия будет продолжать наносить широкомасштабные удары по Украине, пытаясь подорвать украинский моральный дух и способность Украины поддерживать свои военные усилия против России.
Ключевые выводы ISW за 29 декабря:
- Утром 29 декабря российские войска нанесли крупнейшую серию ракетных ударов и ударов с беспилотников по Украине с момента начала полномасштабного вторжения.
- Серия ударов, которую российские войска нанесли 29 декабря, похоже, является кульминацией нескольких месяцев российских экспериментов с различными комбинациями беспилотников и ракет, а также попыток испытать украинскую противовоздушную оборону.
- Россия будет продолжать наносить масштабные удары по Украине, пытаясь подорвать украинский моральный дух и способность Украины поддерживать военные действия против РФ.
- Нынешние российские запасы ракет и беспилотников и темпы их производства, вероятно, не позволяют российским войскам осуществлять регулярные широкомасштабные ракетные удары, но, вероятно, позволяют осуществлять более последовательные удары с беспилотников, что может объяснить недавнюю тенденцию к увеличению количества российских серий ударов.
- Усилия Кремля по достаточной мобилизации российской оборонно-промышленной базы на поддержку своих целей в военное время, включая серии крупномасштабных ударов, могут быть более успешными, чем ранее оценивали западные чиновники, частично из-за способности России закупать военную технику у своих партнеров и перераспределения российских ресурсов для целей военного производства.
- Российские войска, вероятно, регулярно пытаются отвлечь и зафиксировать ограниченные украинские системы противовоздушной обороны от фронта, и российские удары 29 декабря следуют за недавними свидетельствами того, что украинская противовоздушная оборона может создавать значительные проблемы для российских авиационных операций вдоль линии фронта.
- Западная помощь остается жизненно важной для способности Украины защищаться от российских ударов, и прекращение такой помощи, вероятно, создаст условия для расширения российской воздушной кампании в Украине.
- Западные лидеры в основном рассматривают массированный российский удар как свидетельство того, что максималистские цели Путина в Украине остаются неизменными, что соответствует давней оценке ISW о том, что Путин на самом деле не заинтересован в прекращении огня или каком-либо урегулировании конфликта в Украине путем переговоров.
- Российские войска осуществили недавние подтвержденные продвижения на северо-восток от Бахмута и на юг от Авдеевки, а позиционные бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения.
- Министерство обороны России объявило 29 декабря о завершении осеннего призывного цикла 2023 года, который начался 1 октября.
- Россия продолжает принудительную интеграцию оккупированных районов Украины в российскую систему, используя социальные услуги и проекты по восстановлению инфраструктуры.