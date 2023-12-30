Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что продолжаются позиционные бои вокруг Роботино и между Новопрокоповкой и Вербовым, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

В обзоре отмечается, что российские войска продолжили попытки восстановить ранее утраченные позиции на западе Запорожской области 29 декабря, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не произошло.

Российский блогер утверждал, что войска РФ продвинулись на два километра вглубь к востоку от Новопрокоповки (к югу от Роботино), хотя ISW не имеет визуальных доказательств этого продвижения.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что подразделения 7-й и 76-й воздушно-десантных российских дивизий сумели восстановить утраченные позиции в этом районе за последние два-три дня и вытеснили украинские войска с некоторых позиций к северу и к западу от Вербового (к востоку от Роботино).

Российские и украинские источники сообщают, что позиционные бои продолжаются вдоль линии Копани-Роботино-Новопрокоповка-Вербово, особенно вокруг Роботино и между Новопрокоповкой и Вербовым.

По сообщениям, в этом районе продолжают действовать подразделения 7-й и 76-й российских дивизий ВДВ, 136-й мотострелковой бригады (58-й армейский корпус, Южный военный округ) и 71-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-й армейский корпус, Южный военный округ).