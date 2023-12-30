Запрет фейерверков на Новый год: какие штрафы грозят нарушителям

Запуск салютов в новогоднюю ночь – одна из ярких традиций праздника по всему миру. Так было и в Украине, но до войны. В настоящее время использование фейерверков, петард и другой пиротехники запрещено законом и наказывается штрафами или даже ограничением свободы, сообщает РБК-Украина.

Более подробно о том, какую пиротехнику в Украине запретили продавать и запускать, а также что грозит нарушителям, – в материале.

Почему пиротехника под запретом

Звуки и вспышки фейерверков для многих украинцев больше не создают праздничного настроения, вызывают тревогу и ассоциируются с опасностью обстрелов.

Дискуссия по ограничениям использования пиротехники продолжалась в прифронтовых регионах еще до 24 февраля 2022. После начала полномасштабной войны запрет вводили отдельно по областям на период действия военного положения. А 6 ноября 2023 вступил в силу соответствующий закон на государственном уровне.

В пояснительной записке к нему говорилось о вреде для психологического здоровья граждан в военное время, из-за схожести эффектов пиротехники со звуками взрывов ракет или снарядов.

"Актуальными будут контроль и ограничение использования пиротехнических изделий и после окончания войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате переживания обстрелов во время военных действий", – говорится в документе.

Также отмечаются факты бесконтрольной продажи, ведь любой мог купить некачественную пиротехнику онлайн и получить травмы различной тяжести в результате ее использования.

Кроме того, запрет на фейерверки обосновывается вредом для окружающей среды и животных. Так, в пояснительной записке к закону приведен пример, когда от фейерверков в 2021 году было зафиксировано море птиц в Ровенской области. Негативным последствием для других животных может быть стресс, увечье, панические атаки и гибель.

Закон является частью выполнения соглашения об ассоциации с ЕС по охране окружающей среды, внедряет необходимую Украине Директиву европейского парламента о регламентировании пиротехники, защищает безопасность и здоровье людей и животных.

Уличные салюты, петарды, фейерверки. Что именно запретили

Закон запрещает продажу, передачу и использование таких видов пиротехнических средств:

фейерверки класса F2 – общего использования во время развлекательных мероприятий на открытом воздухе в условиях ограниченного пространства, имеют низкий уровень опасности и шума. Это салютные установки, петарды (шутихи) .

. фейерверки класса F3 – общего использования на открытом пространстве, имеют средний уровень опасности (д ля запуска на больших открытых площадях ).

). фейерверки F4 – профессионального использования исключительно лицами со специальной подготовкой, имеют высокий уровень опасности.

В то же время закон разрешает продажу или передачу любым способом пиротехники класса Т1 и Р1 (используются для сцены) лицам старше 18 лет. Сценическая пиротехника класса Т2 и Р2 – только людям со специальной подготовкой.

Нормы закона не распространяются на использование пиротехники ВСУ, Нацполиции и аварийно-спасательных служб.

Бенгальские огоньки тоже нельзя зажигать?

Под запрет фейерверков не попали изделия класса F1, имеющие самый низкий уровень опасности и низкий уровень шума. Их можно использовать в помещении. К такой пиротехнике относятся бенгальские огни, фонтаны, фейерверки-свечи, хлопушки и т.д.

При этом продажа пиротехнических средств класса F1 запрещается лицам младше 16 лет.

При использовании разрешенной пиротехники следует соблюдать правила безопасности.

Содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением, поэтому снаряд запрещено направлять в лицо и осветительные приборы. Хлопушки нельзя использовать вблизи открытого огня, свечей, запрещено направлять в лицо, на осветительные приборы.

Цветные бенгальские огни выделяют в процессе горения вредные вещества, поэтому зажигать их лучше только на открытом воздухе или сразу хорошо проветрить помещение.

Штраф до 34 000 грн или тюрьма. Санкции за использование фейерверков

За реализацию и запуск запрещенной пиротехники правонарушителям грозит административная или уголовная ответственность.

Ответственность для продавцов:

Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности (ст. 164 КУоАП) – штраф от 1 тысячи до 2 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан ( 17-34 тыс. грн ) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения правонарушения.

) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения правонарушения. Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств (ст. 195-6 КУоАП) – штраф від 595 до 1020 грн с конфискацией пиротехнических средств.

Для граждан за запуск фейерверков:

Нарушение требований нормативно-правовых актов по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах (ст. 182 КУоАП) – штраф для граждан 85-255 грн : для субъектов хозяйственной деятельности – от 225 до 510 грн .

: для субъектов хозяйственной деятельности – от . Хулиганство (ст. 296 УКУ) – штраф в размере 17-34 тыс. грн или арест сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до пяти лет. Если правонарушение совершено группой лиц – ограничение свободы сроком до 5 лет или лишением свободы сроком до 4 лет.

Свидетелям продажи или использования пиротехнических изделий следует обратиться в полицию по номеру 102.

Какие еще ограничения будут действовать на Новый год

В Украине продолжается действие военного положения, поэтому во время праздников в городах запрещаются массовые праздничные мероприятия. Также будет действовать комендантский час. Во время него запрещается пребывание на улице, в общественных городах, использование транспорта.

Продолжительность комендантского часа не будут менять даже в новогоднюю ночь. В большинстве областей он начнется с 00:00 и продлится до 05:00. В зависимости от ситуации с безопасностью, в отдельных городах и регионах комендантский час может отличаться. Подробно об этом можно прочесть по ссылке.

В полиции заявили, что будут жестко реагировать на нарушение комендантского часа. В частности, на сообщения о работе развлекательных заведений, кафе и ресторанов. В то же время с пониманием будут относиться к лицам, которые нарушили комендантский час из-за крайней необходимости.

Кроме того, в Киеве и области на период с 28 декабря по 6 января усиливаются контрдиверсионные мероприятия и меры безопасности. Увеличено количество блокпостов, полиция и военные будут проверять общественные места: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения.