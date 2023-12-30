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Минобороны России заявило об атаке 32 украинских дронов ночью

Минобороны России заявило об атаке 32 украинских дронов ночью
Фото: ukrspecsystems.com

Минобороны России заявило об атаке 32 украинских дронов на 4 области РФ, сообщает Украинская правда.

Передает МО РФ.

"В течение минувшей ночи пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

В российском ведомстве заявляют, что их ПВО уничтожила и перехватила в воздухе "32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей".

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