Генштаб: Ночью силы ПВО сбилы 5 из 10 российских "Шахедов"

Ночью россияне атаковали Украину 10 "Шахедами", 5 из них уничтожила ПВО, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит утренняя сводка Генштаба.

За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений.

В целом враг нанес 150 ракетных и 74 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БПЛА типа "Shahed-136/131". Украинская противовоздушная оборона 5 ударных дронов уничтожила.

Авиационным ударам подверглись 14 населенных пунктов.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага у Синьковки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 2 атаки оккупантов в районах Богдановки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак врага в районах Степного, Авдеевки и 21 атаку у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 9 атак.

На Запорожском направлении защитники отбили 2 атаки противника западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил более 10 безуспешных штурмовых действий.

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийские средства, 5 складов боеприпасов и еще 2 другие важные цели противника.

В оккупационных войсках РФ фиксируются отдельные случаи отказов военнослужащих от выполнения преступных приказов и участия в боевых действиях. Так, 19 декабря этого года с временно оккупированной территории Луганской области на территорию РФ под конвоем сотрудников военной полиции отправлено 43 военнослужащих из состава 150 мотострелковой дивизии вооруженных сил России, которые отказались от участия в боевых действиях.