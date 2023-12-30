Силы обороны уничтожили еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 750 захватчиков, 16 танков и 20 ББМ врага, сообщает Украинская правда.
Об этом говорят данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 358270 (+750) чел,
- танков ‒ 5969 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11053 (+20) ед,
- артиллерийских систем ‒ 8434 (+17) ед,
- РСЗО ‒939 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 621 (+1) ед,
- самолетов ‒ 329 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 6554 (+15) ед,
- крылатых ракет ‒ 1708 (+88) ед,
- кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 11244 (+29) ед,
- специальной техники ‒ 1260 (+6) ед.