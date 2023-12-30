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Силы обороны уничтожили еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков

Силы обороны уничтожили еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
Фото: wikimedia.org

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 750 захватчиков, 16 танков и 20 ББМ врага, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 358270 (+750) чел,
  • танков ‒ 5969 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11053 (+20) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 8434 (+17) ед,
  • РСЗО ‒939 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 621 (+1) ед,
  • самолетов ‒ 329 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 6554 (+15) ед,
  • крылатых ракет ‒ 1708 (+88) ед,
  • кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 11244 (+29) ед,
  • специальной техники ‒ 1260 (+6) ед.

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