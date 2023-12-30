В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура: в Запорожье уже 9 погибших
В Запорожье количество погибших от ракетного удара, совершенного Россией утром 29 декабря, возросло до 9 человек, 30 декабря в городе объявлен День траура. Также в скорби Одесса и Днепр, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев и глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, глава Одесской ОВА Олег Кипер и руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Прямая речь Куртева:
"В Запорожье объявлен День траура по погибшим от вчерашнего вражеского ракетного удара. 29 декабря в нашем городе рашисты жестоко оборвали жизни девяти невинных мирных людей.
Вечная и светлая память. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Запорожье скорбит".
В Одессе и Днепре 30 декабря также объявлено днем траура по погибшим в результате ракетной атаки, нанесенной РФ 29 декабря. В Днепре погибли 6 мирных жителей, в Одессе – 4-ро.
Накануне вечером сообщалось о 8 погибших от массированного ракетного удара в Запорожье.
Предыстория:
- Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила самый массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
- В целом над Украиной ПВО удалось уничтожить 114 из 158 воздушных целей врага. По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.
- По состоянию на 19:29 было известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате утреннего массированного удара России по территории Украины.
- По данным МВД, 53 человека спасли работники ГСЧС, 8 из спасенных достали из-под завалов.