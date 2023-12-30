В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура: в Запорожье уже 9 погибших

В Запорожье количество погибших от ракетного удара, совершенного Россией утром 29 декабря, возросло до 9 человек, 30 декабря в городе объявлен День траура. Также в скорби Одесса и Днепр, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев и глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, глава Одесской ОВА Олег Кипер и руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Прямая речь Куртева:

"В Запорожье объявлен День траура по погибшим от вчерашнего вражеского ракетного удара. 29 декабря в нашем городе рашисты жестоко оборвали жизни девяти невинных мирных людей.

Вечная и светлая память. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Запорожье скорбит".

В Одессе и Днепре 30 декабря также объявлено днем траура по погибшим в результате ракетной атаки, нанесенной РФ 29 декабря. В Днепре погибли 6 мирных жителей, в Одессе – 4-ро.

Накануне вечером сообщалось о 8 погибших от массированного ракетного удара в Запорожье.

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