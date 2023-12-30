Оккупанты за сутки выпустили на Херсонщину 536 снарядов: 5 человек ранено

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения. Зафиксировано 4 пожара, сообщает Деловая столица.

Не прекращаются вражеские атаки по области по информации ГСЧС. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

За прошедшие сутки оккупанты выпустили в сторону деоккупированных населенных пунктов 536 снарядов из разного вида оружия. Из-за прилетов зафиксировано 4 пожара. В Херсоне горело админздание, легковой автомобиль, хозяйственные постройки и гаражное помещение. Еще один пожар гаражного помещения возник в населенном пункте Дарьевской ОТГ.

За минувшие сутки противник совершил 108 обстрелов, выпустив 536 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БПЛА, из них — 8 "Shahed". По городу Херсон – 24 снаряда.

"российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; гуманитарный штаб в Бериславском районе; объект критической инфраструктуры, общежитие и организацию по обслуживанию лифтов в Херсоне" , — уточняет начальник ОВА Александр Прокудин.

Ночью Херсон снова был под ударом русско-иранских дронов типа "Shahed". Попали по административному зданию – оно уничтожено практически до основания. Также в окрестных домах взрывной волной выбило окна.