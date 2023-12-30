В Киеве количество жертв массированной атаки РФ достигло 13 человек – Кличко

По состоянию на 10:40 субботы 30 декабря в Киеве обнаружено 13 погибших в результате массированного ракетного удара России, совершенного утром 29 декабря, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил городской глава столицы Виталий Кличко.

"Еще два тела погибших достали из-под завалов. На данный момент, 13 погибших".

Перед этим тела еще двух погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.

По данным мэра Киева, 32 человека пострадали, 17 из них находятся в стационарах медучреждений столицы.

Обломки сбитых ракет упали и нанесли ущерб в нескольких районах Киева. Пожар на складах в Шевченковском районе столицы спасатели тушили до вечера.

Напомним:

В Запорожье, Одессе и Днепре 30 декабря объявлено днем траура. В результате ракетного удара, совершенного Россией утром 29 декабря, в Запорожье погибли 9 человек, в Днепре – 6 жителей, в Одессе – 4-ро.