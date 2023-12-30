В ГПСУ отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

В Государственной пограничной службе Украины заверили, что правила пересечения границ для людей с инвалидностью 3-й группы не менялись, несмотря на слухи в соцсетях, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП.

"Изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства.

Только с начала года на границе было отказано в выезде почти 50 тысячам гражданам Украины, которые не подпадали под условия пропуска, а также разоблачены 3 тысячи поддельных документов".

Представитель Пограничной службы отметил, что пропуск лиц через границу, как и раньше, осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе и Правилами пересечения границы для граждан Украины, утвержденными постановлением правительства 57.

Правила определяют условия пересечения границы на время действия военного положения, в частности для граждан Украины мужского пола, которым в целом ограничен выезд за пределы Украины, и четко определяют категории и условия, по которым граждане могут пересекать границу.

"Конечно, пограничники тщательно изучают документы, которые бы давали основания для выезда человека. Такую норму нам определяет законодательство.

К тому же мы часто видим, как люди пытаются спекулировать условиями пересечения границы, следуя, к примеру, с другой целью, или используя поддельные или фиктивные документы".

В соцсетях распространились слухи о якобы закрытии границы для мужчин с 3-й группой инвалидности и снятии 20 человек с поезда Киев – Перемышль.

Власти планируют отказаться от понятия "ограниченно годный" и мобилизовать лиц с инвалидностью 3-й группы, однако соответствующий законопроект еще не принят в парламенте.