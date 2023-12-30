В Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги: ПВО сбила ракету (Обновлено)

В Днепре днем 30 декабря прогремели взрывы во время воздушной тревоги – ПВО сбила ракету возле города, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы, "Суспільне", глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Воздушники предупредили о полете ракеты, предположительно Х-59, в направлении Днепра.

Позже СМИ написали, что в городе были слышны взрывы.

Обновлено: Позже в ОВА объяснили, что ПвК "Восток" сбили ракету над Днепровским районом.

Напомним:

В России утром 30 декабря взлетел самолет-истребитель МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Из-за этого во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога на полтора часа.