В Украине начато почти 110 тысяч уголовных производств по фактам преступлений оккупантов
С начала полномасштабной войны зарегистрировано 109 377 уголовных производств, сообщает Деловая столица.
О преступлениях, совершенных военными РФ во время полномасштабного вторжения в Украину, рассказали в Нацполиции.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Национальной полиции Украины начали 109 377 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил российской федерации и их пособниками.
Из них:
- 94 877 – по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны)
- 9249 – по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)
- 3512 – по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Колаборационная деятельность)
- 239 – по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена) и т.д.