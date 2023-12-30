Атака на столицу 29 декабря стала крупнейшей по количеству жертв – Кличко

Ракетная атака России на столицу 29 декабря стала крупнейшей по количеству жертв среди мирных жителей Киева, сообщил мэр Виталий Кличко, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Кличко в Telegram.

Количество погибших возросло до 16 человек. В столице 1 января будет день траура.

"В настоящее время 16 тел погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.

Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы.

1 января в Киеве будет объявлено днем траура".

Напомним:

В Запорожье, Одессе и Днепре 30 декабря объявлено днем траура. В результате ракетного удара, совершенного Россией утром 29 декабря, в Запорожье погибли 9 человек, в Днепре – 6 жителей, в Одессе – 4-ро.