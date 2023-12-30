В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году – monobank
Украинцы пожертвовали 27,4 млрд через monobank за 2023 год, тогда как в 2022 году эта сумма составляла 8,5 млрд, сообщает Экономическая правда.
Об этом идет речь в статистике, которую учитывал monobank на своей странице в X (Twitter).
Согласно статистике, в 2023 году количество донатов увеличилось до 27,4 млрд, против 8,5 млрд в прошлом году.
Количество тех кто донатит за 2023 год составляет 5,4 млн доноров, против 3 млн в 2022 году.
Увеличился также средний донат. В 2022 году он составлял 258 грн, в 2023 - 349 грн.
Напомним:
В декабре количество средств привлеченных государственной фандрейзинговой программой United24 перешла отметку в 500 млн долл.
С января по сентябрь три крупнейших украинских фонда собрали 12,5 миллиарда гривен донатов, больше всего из них - фандрейзинговая платформа United24.