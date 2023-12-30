На вокзале Херсона усилят меры безопасности после атаки россиян: что планируют

На железнодорожном вокзале Херсона ужесточат меры безопасности для пассажиров после недавнего обстрела россиян, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Меры безопасности должны создать условия, которые позволят избежать скопления людей. В частности:

будут согласованы маршруты, а также специальные проходы, которыми будут пользоваться пассажиры во время передвижения по территории вокзала, в укрытие и во время посадки или высадки в поезд;

предложено проводить опрос людей, следующих на эвакуационные рейсы, в бомбоубежище, а также размещать в нем тех, кто ожидает прибытия поезда.

"Люди, которые находятся на железнодорожном вокзале Херсона, должны быть защищены от вражеских обстрелов. Ответственным органам поручено принять все необходимые меры, чтобы сделать пользование железнодорожным вокзалом максимально безопасным" , - заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Обстрел херсонского вокзала

26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки погиб 29-летний сотрудник полиции Кировоградской области. Также ранения получили двое сотрудников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, в том числе двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин позже показал видео, а также фотографии последствий российского террористического удара.