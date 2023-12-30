Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек, еще 159 ранены
Президент Владимир Зеленский сообщил, что известно о 39 погибших и 159 раненых в результате массированного российского ракетного удара 29 декабря, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Зеленский в Telegram.
"До сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней российской атаки. Пострадало почти 120 городов и сел - сотни гражданских объектов.
Всего из-за этого удара террористов пострадали 159 человек. Среди них по состоянию на настоящее время, к сожалению, 39 погибших".
Он поблагодарил спасателей, коммунальщиков и полицейских за работу, а также западных партнеров за поддержку.
Предыстория:
- Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила самый массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
- В целом над Украиной ПВО удалось уничтожить 114 из 158 воздушных целей врага. По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.