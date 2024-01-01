Зеленский призвал жить по правилу "либо работаешь, либо воюешь"
Президент Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении призвал украинцев жить по правилу "или работаешь, или воюешь", пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.
Зеленский поблагодарил всех украинцев, которые поставили свою жизнь на паузу, отложили все на потом, на "после победы", а также всех, кто говорит:
"Я работаю, и это не подвиг, а обязанность. Я доначу, и это не подвиг, а норма". А также знающим, что войны не заканчиваются сами собой, а их заканчивают, а победу не получают, а одерживают.
"И для этого сегодня мы должны жить по правилу: или ты работаешь, или ты воюешь. Потому что против нас - самая большая в мире террористическая организация. И очевидно, насколько больше мы должны делать, насколько активнее делать, насколько крепче должно быть наше единство и борьба", - подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что это знает каждый, кто живет по формуле "должен делать больше, чем могу", а не спрашивает себя каждый день, что он может сделать.
"Потому что именно это означает слово "победить". На нашем языке. Победить, пересилить себя, преодолеть, сделать сверхусилие и сделать больше, чем казалось на первый взгляд. Потому что на самом деле каждый из нас способен на большее. Это каждый день доказывают наши героические люди. Наши герои ", - добавил он.