ISW: В Кремле назначили куратора медиапространства на оккупированных территориях
На оккупированной части Запорожской области россияне планируют создать медиаконгломерат "Новые регионы" при поддержке федерального правительства РФ - куратором назначили первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Кириенко возглавил мероприятия по "консолидации социокультурного контроля над оккупированными территориями Украины через информационное пространство".
По данным ISW, оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что встречался с Кириенко 31 декабря во время встречи с "работниками культуры" в оккупированной Запорожской области.
Сообщается, что Кириенко и Балицкий обсудили развитие культурных программ российского руководства в оккупированной Запорожской области на 2024 год, в частности создание медиаконгломерата "Новые регионы", который будет работать над медиапроектами в оккупированной Украине при поддержке федерального правительства РФ.
В июне российские СМИ уже сообщили, что российские оккупационные власти начали попытки переформатировать информационное пространство с помощью единых и централизованных медиаагентств.
Ключевые выводы ISW за 31 декабря
- Президент России Владимир Путин использовал свое ежегодное новогоднее обращение 31 декабря для конкретизации российских идеологических приоритетов на 2024 год, в частности, не сделав ни одного упоминания о войне в Украине, а вместо этого сосредоточившись на создании идеологических условий на следующий год.
- В ночь с 29 на 30 декабря и 31 декабря российские войска совершили очередную серию ракетных и беспилотных ударов по Украине, подчеркнув заметное увеличение в последнее время процента российских беспилотников "Шахид-136/131", которые проникают через украинские системы противовоздушной обороны или избегают их.
- По сообщениям, российские войска, в частности воздушно-десантные войска (ВДВ), несут значительные потери в одновременных наступательных операциях с использованием тяжелой пехоты на нескольких фронтах.
- Известный российский блогер, связанный с Кремлем, утверждал, что этнические русские не имеют достаточной внутренней власти в России, повторяя при этом о совместной российской информационной операции, направленной на стирание украинской идентичности.
- Российские и украинские силы вели позиционные бои вдоль всей линии соприкосновения, но 31 декабря не было подтверждено никаких изменений на карте.
- Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко возглавляет усилия по консолидации социокультурного контроля над оккупированными территориями Украины через информационное пространство.