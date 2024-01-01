ISW: В Кремле назначили куратора медиапространства на оккупированных территориях

На оккупированной части Запорожской области россияне планируют создать медиаконгломерат "Новые регионы" при поддержке федерального правительства РФ - куратором назначили первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Кириенко возглавил мероприятия по "консолидации социокультурного контроля над оккупированными территориями Украины через информационное пространство".

По данным ISW, оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что встречался с Кириенко 31 декабря во время встречи с "работниками культуры" в оккупированной Запорожской области.

Сообщается, что Кириенко и Балицкий обсудили развитие культурных программ российского руководства в оккупированной Запорожской области на 2024 год, в частности создание медиаконгломерата "Новые регионы", который будет работать над медиапроектами в оккупированной Украине при поддержке федерального правительства РФ.

В июне российские СМИ уже сообщили, что российские оккупационные власти начали попытки переформатировать информационное пространство с помощью единых и централизованных медиаагентств.

Ключевые выводы ISW за 31 декабря