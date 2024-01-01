На Львовщине из-за обломков "Шахеда" сгорел музей Шухевича – Садовый

В день рождения Степана Бандеры россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на Белогорще.﻿﻿ Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый, сообщает Украинская правда.

"В день рождения Степана Бандеры москали полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на Белогорще".

Также россияне попали в университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера.

Напомним, утром 1 января в Белогорще на окраине Львова из-за падения обломков "Шахеда" возник пожар в Мемориальном музее Романа Шухевича.