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Курс валют НБУ на 1 января

Курс валют НБУ на 1 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 1 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 31 декабря, достиг уровня 38.00 за 1 доллар.

Евро подешевел на 21 коп до 42.00 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 4.22 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 31 декабря 2023 года.

Фунт стерлингов подешевел на 16 коп до 48.33 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 2 коп до 45.37 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 5 коп до 9.68 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.002000 +0.02
EUR Евро 41.996000 --0.212
RUB Рубль 0.421560
GBP Фунт стерлингов 48.330900 --0.157
CHF Швейцарский франк 45.370100 --0.015
PLN Польский злотый 9.679600 --0.054

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