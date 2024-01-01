Курс валют НБУ на 1 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 1 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 31 декабря, достиг уровня 38.00 за 1 доллар.

Евро подешевел на 21 коп до 42.00 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 4.22 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 31 декабря 2023 года.

Фунт стерлингов подешевел на 16 коп до 48.33 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 2 коп до 45.37 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 5 коп до 9.68 за 1 польский злотый.