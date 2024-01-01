Курс валют НБУ на 1 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 1 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 31 декабря, достиг уровня 38.00 за 1 доллар.
Евро подешевел на 21 коп до 42.00 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 4.22 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 31 декабря 2023 года.
Фунт стерлингов подешевел на 16 коп до 48.33 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 2 коп до 45.37 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 5 коп до 9.68 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.002000
|EUR
|Евро
|41.996000
|RUB
|Рубль
|0.421560
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.330900
|CHF
|Швейцарский франк
|45.370100
|PLN
|Польский злотый
|9.679600