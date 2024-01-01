Более 60 "Шахедов" атаковали юг Украины: сколько сбили

В ночь Нового года 1 января россияне запустили по югу Украины более 60 ударных дронов типа "Шахед", силам противовоздушной обороны удалось уничтожить более 50 из них.﻿﻿ Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"В нашей зоне ответственности наблюдали пролет более шести десятков беспилотников, из которых пятьдесят плюс были уничтожены" , – сказала она.

Она добавила, что сейчас еще подводятся итоги атаки, и окончательные данные станут известны позже.

Напомним, Гуменюк рассказала, что атака началась в 23:30. Было попадание в один из объектов припортовой инфраструктуры Одесской области. Начался пожар, но его удалось быстро погасить. Люди не пострадали.

По ее словам, в течение ночи на юге почти 11 часов работала система ПВО. Шахеды сбивали в Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях. Больше всего сбитых дронов было в Одесской области - около 30.

Гуменюк объяснила, что даже сбитый ПВО шахед остается очень опасным. Он уже в сбитом состоянии, когда падает, создает мощную взрывную волну, которая разрушает объекты вокруг.

Напомним, вечером 31 декабря несколько десятков российских ударных дронов были зафиксированы в воздушном пространстве Украины. В течение ночи несколько из них долетели на запад страны до Львова.