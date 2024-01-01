Байден назвал достижения США в 2023 году: упомянул о помощи Украине

Президент США Джо Байден опубликовал главные достижения США за 2023 год. Среди них есть помощь Украине, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

Так помощь Украине находится в разделе "Укрепление демократии внутри страны и за рубежом". В этом разделе также есть защита союзников и партнеров в Израиле, укрепление наших союзов по всему миру. Также Байден выступал против дискриминации и расизма.

Список основных достижений выглядит так: