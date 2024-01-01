Байден назвал достижения США в 2023 году: упомянул о помощи Украине
Президент США Джо Байден опубликовал главные достижения США за 2023 год. Среди них есть помощь Украине, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.
Так помощь Украине находится в разделе "Укрепление демократии внутри страны и за рубежом". В этом разделе также есть защита союзников и партнеров в Израиле, укрепление наших союзов по всему миру. Также Байден выступал против дискриминации и расизма.
Список основных достижений выглядит так:
- борьба с инфляцией и снижение затрат - это позволило снизить цены на лекарства, и помогло миллионам сэкономить на медицинской страховке;
- преодоление климатического кризиса - защищены миллионы акров земель и вод, создано 210 тысяч новых рабочих мест с использованием экологически чистой энергии чуть более чем за год, доработано правило по сокращению загрязнения метаном;
- инвестиции в Америку и создание хороших рабочих мест - вложения в дорогу, мосты, высокоскоростной Интернет, чистую воду, надежный транспорт и железную дорогу; создано более 2,5 млн рабочих мест (из которых 200 тысяч - в строительстве);
- защищенный доступ к услугам в области репродуктивного здоровья - принял меры по защите доступа к неотложной медицинской помощи, абортам и контрацепции, усилил защиту частной жизни пациентов и врачей, защитил в суде возможность женщин получать доступ к препаратам для аборта;
- более безопасная Америка от вооруженного насилия - впервые в истории Америки создано Управление Белого дома по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. Объявлено о новых мерах исполнительной власти по недопущению попадания оружия в опасные руки;
- более доступное высшее образование - запущен самый доступный план погашения студенческих задолженностей - SAVE Plan. Более 700 тысяч людей получили доступ к списанию государственных займов
- подтвержденные высококвалифицированные судьи - утвердили рекордное количество чернокожих, испаноязычных и английских судей.