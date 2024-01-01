В Днепропетровской области беспилотники попали в предприятие и повредили ЛЭП

Российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе сегодня ночью, 1 января. Один из беспилотников попал в предприятие.﻿ Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"В Днепре вражеский БПЛА попал по одному из предприятий. Там произошло возгорание. В течение часа пожарные ликвидировали огонь" , - заявил глава ОВА.

По его словам, полторы тысячи семей в Пятихатской громаде Каменского района оставались без света из-за беспилотника оккупантов, который зацепился за линию электропередач. Специалисты оперативно выехали на место и запитали дома.

Напомним, российские войска поздно вечером 31 декабря запустили несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины с южного направления. Взрывы были слышны в Николаеве,, а также в Херсонской области и в районе Днепра.