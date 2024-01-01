В новогоднюю ночь ПВО сбила рекордное количество "Шахедов" – ВСУ

В новогоднюю ночь украинские военные сбили рекордное количество "Шахедов" – 87 из 90.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Атака осуществлялась волнами по четырем направлениям: мыс Чауда, Балаклава – Крым, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ.

Также российские войска нанесли удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 из оккупированной части Херсонской и Запорожской областей.

Воздушные силы отмечают, что ПВО работала практически во всех регионах.

Нападение "Шахедов" отбивали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил.