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Атака 29 декабря: в Киеве снова возросло количество погибших

Атака 29 декабря: в Киеве снова возросло количество погибших
Фото: t.me/dsns_telegram

Спасатели достали из-под завалов тела еще 4 человек − таким образом количество жертв российской массированной атаки 29 декабря возросло до 27. Об этом заявил глава КГВА Сергей Попко.

"Спасатели обнаружили еще 4 тела погибших под завалами. Общее количество погибших уже − 27", – заявил он.

По его словам, еще 30 человек во время той атаки пострадали. 

В ГСЧС сообщили, что уже переместили и вывезли 2 тысячи 675 м куб разрушенных строительных конструкций.

Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. 

Сейчас к ним привлечены 47 человек и 21 единица техники. 

1 января в столице объявлен День траура.

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