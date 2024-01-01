Атака 29 декабря: в Киеве снова возросло количество погибших

Спасатели достали из-под завалов тела еще 4 человек − таким образом количество жертв российской массированной атаки 29 декабря возросло до 27. Об этом заявил глава КГВА Сергей Попко.

"Спасатели обнаружили еще 4 тела погибших под завалами. Общее количество погибших уже − 27" , – заявил он.

По его словам, еще 30 человек во время той атаки пострадали.

В ГСЧС сообщили, что уже переместили и вывезли 2 тысячи 675 м куб разрушенных строительных конструкций.

Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Сейчас к ним привлечены 47 человек и 21 единица техники.

1 января в столице объявлен День траура.