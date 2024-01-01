РФ потеряла на войне более 360 тысяч военных – Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 360 тысяч своих военных, в том числе за последние сутки – 780. Также вчера российские войска потеряли 66 беспилотников, 6 танков, 17 бронемашин, 18 артиллерийских систем и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 360 010 (+780) человек,
- танков − 5 983 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 11 087 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 8 482 (+18) ед,
- РСЗО − 943 (+0) ед,
- средств ПВО − 625 (+2) ед,
- самолетов − 329 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 657 (+66) ед,
- крылатых ракет − 1 709 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 330 (+38) ед,
- специальной техники – 1 277 (+9) ед.