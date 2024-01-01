РФ потеряла на войне более 360 тысяч военных – Генштаб

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 360 тысяч своих военных, в том числе за последние сутки – 780. Также вчера российские войска потеряли 66 беспилотников, 6 танков, 17 бронемашин, 18 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.24 ориентировочно составили: