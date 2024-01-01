Бельгия начала председательство в Совете ЕС: среди приоритетов – Украина

Бельгия в понедельник, 1 января 2024 года, переняла председательство в Совете Европейского Союза от Испании, сообщает Европейская правда.

Председательство в Совете ЕС, как известно, меняется по ротационному принципу каждые шесть месяцев. Бельгийское председательство продлится в январе-июне 2024 года, после чего перейдет к Венгрии.

Ранее бельгийские премьер-министр Александр де Кроо и министр иностранных дел Аджа Лябиб представляли программу председательства своей страны в Совете ЕС.

Среди прочего, она предусматривает обсуждение реформирования Евросоюза, стимулирование инноваций и конкурентоспособности экономики, защиту внешних границ ЕС, а также содействие миру.

Де Кроо тогда говорил, что председательство Бельгии будет предоставлять приоритет внутренним реформам, которые необходимы для сохранения функционирующего ЕС и учитывая возможное будущее расширение Евросоюза на восток и Западные Балканы на юго-востоке.

Такая реформа, однако, не будет сосредоточена на сужении консенсуса и расширении применения квалифицированного большинства – идеи, которые уже звучали в подобных дискуссиях, и не имеют поддержки всех государств-членов.

Кроме того, на уровне глав бельгийского и украинского МИД ранее обсуждалось, что членство Украины в ЕС будет среди приоритетов председательства Бельгии в Совете Евросоюза в первой половине 2024 года.