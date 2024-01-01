11 часов атак "Шахедами": какие повреждения в регионах

В новогоднюю ночь Украина подверглась массированной атаке дронами, произошли попадания в нескольких областях: в Одесской – в припортовый терминал и жилые дома, в Николаевской – в инфраструктурный объект, в Винницкой обломки дрона повредили гараж и окна домов, во Львове – объекты культуры, сообщает Украинская правда.

"В течение 11 часов продолжалась мощная массированная дроновая атака. Стартовали дроны-камикадзе вечером, а боевая работа закончилась около 4-х утра.

В новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны на юге сбили 51 БпЛА типа "Shahed-131/136": 28 – в Одесской области, 14 – в Николаевской, 5 – в Винницкой области, 2 – в Днепропетровской, по 1 – в Херсонской и Кировоградской" , – заявили в Силах обороны юга.

По данным Сил обороны юга, "очевидным приоритетом врага остается припортовая инфраструктура Одесской области, большое количество дронов было направлено с моря в прибрежную зону".

В одном из припортовых терминалов в результате попадания вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Люди не пострадали.

"Часть дронов около полуночи враг сознательно направил на жилые кварталы спальных районов, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год. В результате падения сбитых БпЛА повреждены по меньшей мере 3 многоквартирных высотных дома, 3 частных дома, хозяйственные постройки. Один человек погиб, трое госпитализированы" , – сообщили Силы обороны юга о ситуации в Одесской области.

В Николаевской области попадание в инфраструктурный объект вызвало мощный пожар, но пожарные умело его ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

В Винницкой области в Тульчинском районе обломками сбитого вражеского беспилотника повреждены гараж и остекление нескольких домов. Люди не повреждены.

Ранее сообщалось, что во Львове было попадание в Музей Романа Шухевича и в университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера.