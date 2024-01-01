ГУР: В результате удара по Белгороду погиб офицер Следственного РФ

В результате удара 30 декабря по военным объектам оккупантов в Белгороде был ликвидирован офицер следственного комитета РФ Михаил Конопицин. Ранее он воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Бавовна" в Белгороде проредила ряды офицеров рашистских сил России" , - говорится в сообщении.

Так, в результате удара 30 декабря 2023 года по военным объектам РФ ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицин.

Как отметили в ГУР, в ноябре 2023 года его отправили в Белгород работать в составе военного следственного отдела следственного комитета РФ.

До этого оккупант воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет.

Напомним, утром субботы, 30 декабря, российские СМИ начали заявлять о якобы обстреле российского города Белгород. Сообщалось о повреждении более 40 зданий и 60 транспортных средств.