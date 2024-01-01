В Хмельницкой области ранен ребенок в результате атаки беспилотников

В Хмельницкой области в результате новогодней массированной атаки дронов пострадал ребенок, а также сгорел гараж. Об этом заявили в Хмельницкой областной военной администрации, сообщает Украинская правда.

"Вчера вечером, во время сигнала "Воздушная тревога", в пределах области силы ПВО ВСУ обезвредили 6 вражеских БПЛА типа "Shahed".

В результате атаки ранения в виде открытого повреждения грудного отдела позвоночника получил несовершеннолетний ребенок. Его госпитализировали в больницу" , – говорится в сообщении.

Также в ОВА сообщили о пожаре частного гаража, который оперативно ликвидировали.