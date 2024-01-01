Ким Чен Ын призвал "полностью уничтожить" Южную Корею и США в случае "провокации"

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын высказал очередную угрозу Южной Корее и Соединенным Штатам на встрече с высшим офицерским составом армии КНДР, подчеркнув необходимость "полностью уничтожить" этих "врагов", сообщает Европейская правда.

При анализе ситуации с безопасностью на Корейском полуострове, "которая с каждым днем приближается к грани вооруженного конфликта", Ким призвал к "дальнейшему обострению заветного меча для защиты безопасности и мира КНДР".

"Чем динамичнее развивается корейская революция, тем отчаяннее американские империалисты и клан Республики Корея (официальное название Южной Кореи. – Ред.) пытаются ее остановить" , – цитируют диктатора пропагандисты. ﻿

По словам Ким Чен Ына, "если враг пойдет на военную конфронтацию и провокацию против КНДР", северокорейская армия "должна нанести смертельный удар, чтобы полностью уничтожить его, мобилизовав все самые жесткие силы и средства, не колеблясь ни на минуту".

С 2022 года Северная Корея провела более 100 ракетных испытаний, что побудило США и Южную Корею расширить свои совместные военные учения. КНДР также пытается укрепить отношения с Китаем и Россией.