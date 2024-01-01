Израиль частично выводит свои войска из Сектора Газа

Армия Израиля выведет часть своих бригад из Сектора Газа. Такие действия обусловлены успешным перехватом контроля в регионе, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Так, в ведомстве заявили об освобождении пяти бригад от боевых действий в Секторе Газа. Данное решение связано с получением военными ЦАХАЛ все большего контроля на земле.

Военные Израиля выразили мнение, что война против ХАМАС, вероятно, будет продолжаться в 2024 году. ЦАХАЛ также подтвердил готовность к длительным боям, учитывая изменения в темпах проведения военных кампаний.

Как говорится в сообщении, об этом стало известно в тот момент, когда войска продолжали действовать в Газе.

В частности, известно, что:

162-я дивизия остается сосредоточенной на районах Дарадж и Туфа в городе Газа;

36-я дивизия сражается с ХАМАСом в центре Газы Аль-Бурейдж;

а 98-я, 99-я дивизии и дивизии Газы действуют на юге Смуги, в районе Хан-Юнис.

Следует заметить, что о коррективах в развертывании военными Израиля в Секторе Газа накануне заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари. Данные изменения должны произойти на фоне перспектив долгосрочной войны с террористической группировкой ХАМАС.