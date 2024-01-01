ISW: ВСУ продвинулись на Купянском направлении

31 декабря украинские войска продвинулись юго-восточнее Купянска и продолжили позиционные бои с российскими оккупантами вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Укринформ.

Отмечается, что российский "военкор" заявил, что украинские войска контратаковали вблизи Орлянки (юго-восточнее Купянска) и добились частичного успеха, однако в ISW не смогли подтвердить это.

Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжаются северо-восточнее Купянска близ Синьковки, юго-западнее Сватового возле Макеевки и юго-западнее Кременной неподалеку от Дибровы, а также в Серебрянском лесничестве.

По словам представителя командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подполковника Владимира Фитьо, украинские войска ведут активную оборону на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях и, по возможности, совершают наземные атаки.

31 декабря российские и украинские войска продолжили позиционные боевые действия вблизи Бахмута, однако на этом участке линия фронта не изменилась. Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои продолжались северо-западнее Бахмута в районе Богдановки и юго-западнее Бахмута в районе Клещеевки и Андреевки.