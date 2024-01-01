Польша предоставила Украине аварийную помощь – выкупила излишки электроэнергии

Из-за профицита в энергосистеме 31 декабря 2023 года Польша оказывала Украине аварийную помощь, забрав избыток электроэнергии. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Вчера, в праздничный выходной день, в энергосистеме был профицит электроэнергии. Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSE с 11:00 до 13:00 оказывал аварийную помощь, срочно покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 600 МВт-ч." , – говорится в сообщении.

Отмечается, что 31 декабря днем снова была обстреляна тепловая электростанция в восточном регионе, есть повреждения. Несмотря на это, электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения потребностей всех потребителей.

Экспорт электроэнергии 1 января нет. Импорт запланирован на протяжении всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы общим объемом 3961 МВт-час.