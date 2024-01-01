Оккупанты снова обстреляли ТЭС в прифронтовой области – "Укрэнерго"

Российские войска вчера, 31 декабря, в очередной раз атаковали одну из теплоэлектростанций в прифронтовом регионе Украины. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Вчера днем снова была обстреляна тепловая электростанция в восточном регионе, есть повреждения" , - говорится в сообщении.

Как отметили энергетики, в настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.