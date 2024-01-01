В Японии мощное землетрясение: возможно цунами

В Японии произошло землетрясение магнитудой в 7.6 балла. На данный момент власти страны предупреждают граждан о большом цунами, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Пока известно, что на побережье Японского моря произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла. В связи с этим, в центральной префектуре Исикава объявлено предупреждение о цунами.

В то же время, Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение для остального западного побережья острова Хонсю. Согласно выводам специалистов, волны высотой до 5 метров направлялись в сторону городка Ното в Исикаве, ставшего эпицентром землетрясения.

Предупреждение о цунами также объявлено для прибрежных районов префектур Ямагата, Ниигата, Тояма, Фукуи и Хиого.

Японское телевидение призвало людей как можно быстрее эвакуироваться в безопасные места на высотах и крышах многоэтажек.

Пока известно о прекращении движения одной из железнодорожных компаний, курсирующей в опасном регионе. Кроме того, правительство Японии создало офис по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации при канцелярии премьер-министра в Токио.