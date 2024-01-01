Минобороны в этом году закупит до 1 миллиона FPV-дронов - Умеров
Министерство обороны впервые сформировало потребность на уровне Сил обороны и согласовало ее с мощностями украинских производителей. В частности, в 2024 году планируется закупить до 1 миллиона FPV-дронов. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает Укринформ.
"Министерство обороны заказало первые партии FPV-дронов. В целом в 2024 году государство планирует закупить по меньшей мере миллион дронов. Важно, что впервые полная реальная потребность войска в дронах четко посчитана и обобщена. Мы работаем над эффективной логистикой, над удешевлением закупки, над производством боевых частей", - написал Умеров.
Как отметил министр обороны, ранее Минобороны не закупало это эффективное и экономически выгодное средство поражения противника из-за отсутствия на законодательном уровне четких критериев и правил их применения на поле боя.
FPV-дроны закупали волонтеры, Минцифры, областные военные администрации.
Как отметил министр, в целом на 2024 год Минобороны впервые сформировало согласованную потребность на уровне Сил обороны.
"Раньше каждое силовое ведомство формировало собственную потребность на год, что иногда противоречило или дублировало друг друга. Минобороны этот процесс возглавило и систематизировало. Потребность не только сформирована, но и согласована с реальными мощностями украинских производителей, их планов масштабирования, возможностей проводить закупки за рубежом и планов поставок военно-технической помощи от партнеров", - написал Умеров.