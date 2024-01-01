Минобороны в этом году закупит до 1 миллиона FPV-дронов - Умеров

Министерство обороны впервые сформировало потребность на уровне Сил обороны и согласовало ее с мощностями украинских производителей. В частности, в 2024 году планируется закупить до 1 миллиона FPV-дронов. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает Укринформ.

"Министерство обороны заказало первые партии FPV-дронов. В целом в 2024 году государство планирует закупить по меньшей мере миллион дронов. Важно, что впервые полная реальная потребность войска в дронах четко посчитана и обобщена. Мы работаем над эффективной логистикой, над удешевлением закупки, над производством боевых частей" , - написал Умеров.

Как отметил министр обороны, ранее Минобороны не закупало это эффективное и экономически выгодное средство поражения противника из-за отсутствия на законодательном уровне четких критериев и правил их применения на поле боя.

FPV-дроны закупали волонтеры, Минцифры, областные военные администрации.

Как отметил министр, в целом на 2024 год Минобороны впервые сформировало согласованную потребность на уровне Сил обороны.